Кислиця розкрив шокуючі заяви РФ з перемовин в Стамбулі

Як розповів Кислиця, під час перемовин між українською та російською делегаціями пролунала шокуюча заява з боку російської сторони. Глава російської делегації нібито назвав війну "внутрішнім конфліктом", сказавши, що це, по суті, "коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами".

"На якомусь етапі глава російської делегації каже… Перед ним сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, складається з воєнних людей. І глава російської делегації каже: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Кінець цитати", - розповів перший заступник голови МЗС.

Такі слова, як зауважив Кислиця, сприймаються як заперечення існування України як незалежної нації. Представники російської делегації фактично заявили, що українців не існує окремо, а є лише "росіяни".

"По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, що ти не українець, ти росіянин, і ми просто тебе вбиваємо, росіяни вбивають росіян і "нам болит, что мы русские убиваем русских", - додав Кислиця.