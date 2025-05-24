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Кислиця розкрив шокуючі заяви РФ з перемовин в Стамбулі

Україна, Субота 24 травня 2025 21:32
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Кислиця розкрив шокуючі заяви РФ з перемовин в Стамбулі Фото: перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час перемовин із російською делегацією в Стамбулі пролунали шокуючі слова про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "росіянами". Представники України почули від опонентів пряме заперечення української нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови МЗС Сергія Кислиці в ефірі телемарафону.

Як розповів Кислиця, під час перемовин між українською та російською делегаціями пролунала шокуюча заява з боку російської сторони. Глава російської делегації нібито назвав війну "внутрішнім конфліктом", сказавши, що це, по суті, "коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами".

"На якомусь етапі глава російської делегації каже… Перед ним сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, складається з воєнних людей. І глава російської делегації каже: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Кінець цитати", - розповів перший заступник голови МЗС.

Такі слова, як зауважив Кислиця, сприймаються як заперечення існування України як незалежної нації. Представники російської делегації фактично заявили, що українців не існує окремо, а є лише "росіяни".

"По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, що ти не українець, ти росіянин, і ми просто тебе вбиваємо, росіяни вбивають росіян і "нам болит, что мы русские убиваем русских", - додав Кислиця.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Нагадаємо, що 15 травня в Туреччині планувалася зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте, Путін, на відміну від Зеленського, так і не приїхав до Туреччини.

Попри це, переговори між українською та російською делегаціями все ж відбулися, але на нижчих рівнях представництва. Вже 16 травня, в Стамбулі пройшла зустріч, яка стала першим прямим діалогом між сторонами за останні три роки.

Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.

Новий раунд переговорів

Варто відзначити, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

Він розповів, що наразі для зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію.

Зауважимо, що нещодавно у Зеленського розповіли, які країни Європи найактивніші в питанні мирного процесу.

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Стамбул Війна Росії проти України
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