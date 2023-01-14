Кислиця різко звернувся до Радбезу ООН: Як вам бути в одній кімнаті з різником

Російські військові у суботу, 14 січня, вчерговий раз завдали по території України ракетний удар. З приводу цього українських дипломат звернувся до ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Він закликав своїх колег не бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Окрім цього Кислиця порівняв російського представника при ООН Василя Небензю з м'ясником.

"Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", - написав Кислиця.