Російськомовна сторінка ООН в Twitter в черговий раз перекрутила інформацію щодо вторгненя РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter .

За його словами, на засіданні Ради Безпеки ООН обговорювалось питання використання Росією озброєння для нападу на Україну. Окрім цього підіймалось питання отримання РФ зброї від інших країн.

Однак на російськомовній сторінці ООН в Twitter інформацію про засідання організації було подано так, ніби то саме постачання зброї Україні від західних партнерів унеможливлює перемир'я.

Фото: Кислиця підловив російськомовну сторінку ООН в перекручуванні інформації (twitter.com/SergiyKyslytsya)