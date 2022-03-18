UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кислица на Совбезе ООН спросил постпреда РФ, не видятся ли ему глаза убитых украинских женщин и детей

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Владимир Костырин

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза обратился к российскому коллеге по поводу убитых войсками РФ украинских женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Клислица спросил у Василия Небензи, не являются ли перед ним образы и глаза детей, женщин и стариков, убитых российскими военными.

"Если да, мы можем обсудить, как спонсировать решение помочь вам справиться с травматическим стрессом, вызванным преступлением. Но теперь проявите порядочность и прекратите вопиющие манипуляции с Советом Безопасности. Это непристойно", - высказался представитель Украины.

Постпред РФ на это ничего не ответил во время заседания Совбеза.

Впрочем, уже после встречи в общении с журналистами Небензя заявил, что не дискутировал с Кислицей. При этом снова повторил тезы Кремля о якобы убитых ВСУ детях в оккупированном Россией украинском Донецке.

Кислица также пообщалась с журналистами после встречи, заявив, что улучшения ситуации в Украине не произошло.

"Нет, улучшения нет. Действия российской федерации продолжают быть очень наглыми и зверства происходят каждый день, к сожалению", - резюмировал он.

Ранее в горсовете Мариуполя рассказали, что с начала вторжения российских войск в заблокированном городе число жертв среди мирного населения превысило 2,3 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины