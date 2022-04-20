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Не "герои", а убийцы и мародеры: Кислица призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr.com/unisgeneva1)
Автор: Роман Мирончук

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН во вторник, 19 апреля, и призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кислицы во время своего выступления в ООН.

По словам Кислицы, неспособность Собвеза влиять на войну России против Украины связана с ​​тем, что "Совет Безопасности продолжает делать вид, будто Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".

"Настойчиво призываю Совбез серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, которая препятствует выполнению Советом его главного долга - поддержанию международного мира и безопасности", - подчеркнул постпред.

Кислица также подчеркнул, что с января Совбез провел более десятка встреч, посвященных российскому вторжению в Украину, но эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине.

"Как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" - сказал постпред, имея в виду положение о том, что постоянным членом Совбеза определен СССР, а не РФ.

Постпред рассказал и о "героизме" российской армии, которая убивала невинных граждан, насиловала женщин и девушек, а также грабила дома украинцев.

Кислица напомнил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин удостоил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии почетного звания гвардейской. В качестве аргумента глава Кремля сослался на "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат данной бригады.

Он также рассказал, что это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находилось в Буче под Киевом, устроив террор против гражданского населения.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, сбежать от украинских войск", - сказал Кислица.

Он также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они сохраняли все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - отметил постпред.

Напомним, Кислица рассказал, что Россию не переизбрали в целый ряд органов ООН.

Ранее Кислица зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля Киевской области, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.

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