Кишкова паличка у воді: де в Україні зараз небезпечно купатися

У міністерстві зазначили, що у цих 17 пробах зафіксували перевищення рівня лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).

Крім цього, було проведено хімічний аналіз 71 проби води. 28 із них (39,4%) мали відхилення від встановлених норм.

Де небезпечно відпочивати:

На цих локаціях не можна купатися через невідповідність якості води, станом на 18 липня.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях річкові пляжі офіційно не зареєстровані. Актуальну інформацію про якість води в місцях відпочинку мешканці можуть знайти на сайтах обласних установ або в місцевих ЗМІ.

Через воєнну ситуацію у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях зони відпочинку на водоймах відкривати не будуть - таке рішення ухвалили місцеві органи влади з міркувань безпеки.

Зазначимо, що фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня моніторять якість води у водоймах: проводять лабораторні дослідження, щоб вчасно виявити можливі відхилення від санітарних норм.

Якість води перевіряють щотижня (фото ілюстративне: Getty Images)

Де безпечно купатись

Список локацій, де вода відповідає встановленим нормам: