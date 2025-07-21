Кишкова паличка у воді: де в Україні зараз небезпечно купатися
Протягом 11-17 липня 2025 року фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб перевірили якість води у річках і водоймах, розташованих у межах офіційних пляжних зон по всій Україні. З 95 відібраних зразків - 17 (17,9%) не відповідали санітарним нормам.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ.
У яких водоймах не можна купатися
У міністерстві зазначили, що у цих 17 пробах зафіксували перевищення рівня лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).
Крім цього, було проведено хімічний аналіз 71 проби води. 28 із них (39,4%) мали відхилення від встановлених норм.
Де небезпечно відпочивати:
- Київ - пляжі "Венеція", "Райдуга" на Дніпрі та "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець". А також пляжі "Галерний", "Вербний", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь" в Оболонському районі.
- Київщина - пляж дитячий "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району, міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.
- Вінницька область - пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" на Південному Бузі.
- Дніпропетровська область - пляж на Монастирському острові міста Дніпра і пляж міста Павлоград. Пляжі у місті Жовті Води, а також у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань;
- Житомирська область - пляжі у Звягелі на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж). дитячий та дорослий пляжі у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерів.
- Львівська область - озеро Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.
- Миколаївська область - пляж у м. Південноукраїнськ, пляж "Стрілка" в м. Миколаїв (р. Інгул); А також пляж "Чайка" у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.
- Полтавська область - пляжі у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол;
- Рівненська область - міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут), пляжі міста Здолбунів на р. Устя. А також громадські пляжі міста Здолбунів на ставі Малопроточному.
- Тернопільська область - пляж в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.
- Хмельницька область - пляж міста Нетішин, міський пляж у м. Хмельницькому.
- Чернівецька область - міський пляж у Чернівцях.
На цих локаціях не можна купатися через невідповідність якості води, станом на 18 липня.
У Закарпатській, Одеській та Сумській областях річкові пляжі офіційно не зареєстровані. Актуальну інформацію про якість води в місцях відпочинку мешканці можуть знайти на сайтах обласних установ або в місцевих ЗМІ.
Через воєнну ситуацію у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях зони відпочинку на водоймах відкривати не будуть - таке рішення ухвалили місцеві органи влади з міркувань безпеки.
Зазначимо, що фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня моніторять якість води у водоймах: проводять лабораторні дослідження, щоб вчасно виявити можливі відхилення від санітарних норм.
Якість води перевіряють щотижня (фото ілюстративне: Getty Images)
Де безпечно купатись
Список локацій, де вода відповідає встановленим нормам:
- Київ - "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка" і "Центральний" на р. Дніпро та "Тельбін". При цьому офіційно пляжний сезон у Києві та області не відкрили.
- Київська область - у межах міського пляжу в Переяславі.
- Волинська область - у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.
- Дніпропетровська область - у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і "Сагайдак" міста Дніпра, у межах пляжів міст Верхньодніпровськ і Зеленодольськ, дитячого пляжу міста Самар, у зоні набережної міста Кам’янське. Пляжі у цьому регіоні теж офіційно не відкривали.
- Івано-Франківська область - у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.
- Кіровоградська область - на пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на Південному Бузі, у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", на пляжі "Світловодський" у місті Світловодськ на Дніпрі, на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха.
- Львівська область - у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.
- Миколаївська область - у межах пляжів міст Первомайськ, Нова Одеса на Південному Бузі. При цьому у регіоні заборонено купатися - таке розпорядження видала ОВА.
- Одеська область - у межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; А також у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі - у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).
- Полтавська область - на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та річці Сухий Кагамлик.
- Рівненська область - у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району.
- Тернопільська область - на пляжі у Тернополі.
- Хмельницька область - у межах пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на річці Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на річці Горинь, міського пляжу в місті Славута на річці Богушівка, на пляжах містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на річці Хомора.
- Черкаська область - у межах пляжів Черкас та Багачевого.
- Чернівецька область - у межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.
- Чернігівська область - у межах міського пляжу "Золотий берег" у Чернігові.
Раніше ми писали про те, як уникнути інфекцій у морі та річці під час відпустки.
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