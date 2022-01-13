В Кишиневе продлили режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на два месяца продлила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Кишиневе. Ограничения будут действовать до 15 марта текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Stiri .

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице Молдовы остается крайне тревожной. По прогнозам городских властей, в ближайшую неделю ожидается до тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20% заболевших могут быть госпитализированы.

Режим ЧС предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, перевод учебных заведений на удаленный формат работы, обязательное ношение масок в помещениях.

По данным на утро 13 января, в Молдове с начала пандемии коронавируса зафиксировано 383 544 случая заражения, 10 406 летальных исходов и 365 530 выздоровевших. На сегодня в стране болеет 7 608 человек, состояние 131 врачи оценивают как серьезное и критическое. Население республики составляет 4,02 млн человек.