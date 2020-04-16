В Кировоградской области вылечились четверо пациентов с COVID-19

В Кировоградской области от коронавируса вылечились четыре человека. Об этом сообщили глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь в Telegram.

По его словам, среди выздоровевших, врач областной больницы, а также двое мужчин и одна женщина.

"Результаты ПЦР-тестирование подтвердили выздоровления у: женщины из с. Марьевка Компаниевского района и мужчины из с. Палеевка Маловысковского района, которые находились на госпитализации в областной больнице и будут продолжать лечение по основным заболеваниями; врача областной больницы, который вскоре вернется к работе; мужчины из Кропивницкого, который находился на госпитализации в Центральной городской больницы в Кропивницкому", - сообщил Балонь.

Отметим, по состоянию на утро 16 апреля в Кировоградской области были подтверждены 198 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 4161 заболевание COVID-19. Наибольшее количество в Киеве - 644, и Черновицкой области - 662.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.