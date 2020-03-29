В Кировоградской области впервые обнаружили коронавирус

В Кировоградской области подтвердили первые случаи коронавируса. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Балонь на странице в Facebook.

По его словам, в области были зафиксированы 9 подозрений на коронавирус, в 4 случаях заболевание подтвердилось. Трое больных находятся в Кропивницком и один - в Долинском районе.

"Для минимизации рисков сегодня в течение дня диагностику экспресс-тестами проведут всем больным, которые госпитализированы с пневмонией. Также мобильные группы продолжают обследовать самоизолированных, которые недавно вернулись из-за границы и вероятно могли контактировать с больными", - рассказал Балонь.

В общем на коронавирус проверили уже 81 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 80. За последние сутки в столице выявили 8 больных коронавирусом, среди них - 11-летняя девочка.

Также РБК-Украина писало, что в субботу, 28 марта, больного коронавирусом впервые обнаружили в Черниговской области. Зараженный коронавирусом находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении Борзнянской районной больницы.