В Кировоградской области в результате ДТП погибли два человека и еще один травмировался

Вчера, 12 мая, около 18:30, в Кировоградской области произошло ДТП в результате которого погибли два человека и еще один получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуации (ГСЧС).

Как сообщается, на автодороге "Александрия-Николаев" в Кропивницкому районе водитель ВАЗа 2104 допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 2705. В результате чего водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась. Травмирован водитель ГАЗ 2705 сейчас находится в больнице.

Правоохранители по данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, во вторник, 12 мая, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей, в результате чего образовался затор. Авария произошла на съезде со Столичного шоссе. В результате ДТП обошлось без тяжелых травм.

Кроме того, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами. В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое пострадали.