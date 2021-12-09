UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов

Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницкому сотрудники СБУ разоблачили врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. На противоправной деятельности они могли заработать более миллиона гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторами схемы оказались семейные врачи местной поликлиники. Ежедневно они изготавливали 6-7 фейковых сертификатов и действовали в течение полугода. Каждый из них стоил по 2,5 тысячи гривен. За период своей деятельности врачи могли "заработать" более 1 млн гривен.

Фото: в Кировоградской области разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)

"Злоумышленники вносили сведения о вакцинации в электронную систему eHealth, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг "Дия", - пишет пресс-служба.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • международные свидетельства о вакцинации;
  • журналы фиксации проведенных прививок.
Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая областьсертификат вакцинации