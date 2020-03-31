В Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

В Кировоградской области пьяный полицейский на авто врезался в дерево, в результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что сегодня 24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево

"В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи территориального управления ГБР в Николаеве начали досудебное расследование смертельного ДТП, открыто уголовное дело. В случае доказательства вины виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет или без такового.

Фото: ДТП в Кировоградской области (dbr.gov.ua)

Напомним, в феврале в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Один из пострадавших в аварии умер на месте инцидента.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину.