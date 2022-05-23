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В Кировоградской области ПВО сбила российскую ракету

Фото: силы украинской ПВО сбили российскую ракету (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Над селом Ганновка Кировоградской области украинская ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности. Погибших и травмированных нет. Работают эксперты. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - сообщил Райкович.

Напомним, воздушное командование "Центр" отчиталось о сбитии четырех направленных на инфраструктурные объекты Житомирщины крылатых ракет войск РФ.

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