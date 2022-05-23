В Кировоградской области ПВО сбила российскую ракету

Над селом Ганновка Кировоградской области украинская ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности. Погибших и травмированных нет. Работают эксперты. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - сообщил Райкович.
Напомним, воздушное командование "Центр" отчиталось о сбитии четырех направленных на инфраструктурные объекты Житомирщины крылатых ракет войск РФ.
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