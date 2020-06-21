В Кировоградской области мужчина с ножом напал на полицейского

В Кировоградской области мужчина с ножом совершил нападение на полицейского. Правоохранитель получил удар ножом в шею.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По информации полиции, 36-летний правоохранитель находился вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.

"Правоохранитель был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, недавно в Днепре во время задержания злоумышленника погиб полицейский, который получил огнестрельное ранение.

Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре вчера взяли под стражу.