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В Кировоградской области мужчина с ножом напал на полицейского

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 20:57
В Кировоградской области мужчина с ножом напал на полицейского
Фото: человек с ножом (flickr.com/moscow-live)

Правоохранителя госпитализировали

В Кировоградской области мужчина с ножом совершил нападение на полицейского. Правоохранитель получил удар ножом в шею.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По информации полиции, 36-летний правоохранитель находился вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.

"Правоохранитель был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, недавно в Днепре во время задержания злоумышленника погиб полицейский, который получил огнестрельное ранение.

Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре вчера взяли под стражу.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кропивницкая областьнападениеполиция
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