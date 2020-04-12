В Кировоградской области коронавирусом заразились 5 детей, а общее число заболевших составляет 122 человека. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

По словам Балоня, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей с Кропивницкого. В настоящее время в области инфицированны COVID-19 5 детей.

"У 5-летней девочки также инфицированным на коронавирус есть отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус в 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.

Он добавил, что среди числа больных - 44 медработников. Среди них:

8 медработников областной больницы;

20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;

4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;

6 медработников частной клиники;

1 медработник онкоцентра;

1 медработник Центра репродуктивной медицины;

2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;

2 работницы аптеки.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет от 10% населения страны.