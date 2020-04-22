В Кировоградской области двое медиков умерли от коронавируса

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков, в общем там умерли 13 человек. Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как она сообщила, подавляющее большинство из 13 погибших от коронавируса были преклонного возраста, более 70-88 лет. Однако среди умерших есть и работники медперсонала.

"К сожалению, имеем два летальных случая и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.

В целом в области лабораторно подтвердили 251 случай заболевания коронавирусом.

Напомним, в Украине коронавирусной болезнью заболели 1245 медиков и 431 ребенок.

Также за последние 24 часа в результате COVID-19 умерли 13 украинцев. По состоянию на 9:30 22 апреля, количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты.