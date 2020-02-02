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В Кировоградской области автомобиль въехал в электроопору, есть пострадавшие

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В результате ДТП пострадали 5 человек

Сегодня, 2 февраля, в Кировоградской области в результате столкновения автомобиля с электроопорой пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 3 часов ночи в городе Гайворон автомобиль Chery Amulet столкнулся с электроопорой, после чего вспыхнул. Пожар был ликвидирован в 03:28.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Нины Богач пострадал водитель и четверо пассажиров автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло столкновение патрульного автомобиля Toyota Prius и легкового автомобиля Renault Kangoo. В результате ДТП никто не пострадал. От удара Kangoo вылетел на тротуар.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве вечером 30 января по улице Академика Заболотного произошла смертельная автомобильная авария. Вблизи Табачной фабрики сбили мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Кроме того, в Белой Церкви вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину. Погибший пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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