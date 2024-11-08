У Кіровоградській області голова МСЕК вимагала хабар від паралізованого воїна

В Кіровоградській області затримали голову районної медико-соціальної експертної комісії. Посадовиця вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеку України та джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Ірину Корнілову, вона ж - керівниця Олександрійської міжрайонної МСЕК, а по сумісництву - депутатка міської ради від партії "Європейська солідарність".
За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна ЗСУ за довічне встановлення йому другої групи інвалідності.
Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.
Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військового за оформлення статусу людини з інвалідністю.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці та затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Ба більше, зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що після низки корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний наказ.
Глава МОЗ звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності комісій. За слова міністра охорони здоров'я, цього тижня можуть ліквідувати Центральну МСЕК.
На тлі скандалів Зеленський також заявив, що незадоволений роботою двох міністрів.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі.
Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
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