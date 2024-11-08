У Кіровоградській області голова МСЕК вимагала хабар від паралізованого воїна

В Кіровоградській області затримали голову районної медико-соціальної експертної комісії. Посадовиця вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеку України та джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Ірину Корнілову, вона ж - керівниця Олександрійської міжрайонної МСЕК, а по сумісництву - депутатка міської ради від партії "Європейська солідарність".

Фото: керівниця Олександрійської міжрайонної МСЕК Ірина Корнілова

За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна ЗСУ за довічне встановлення йому другої групи інвалідності.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військового за оформлення статусу людини з інвалідністю.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці та затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.

Що загрожує главі МСЕК

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Ба більше, зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.