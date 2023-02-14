UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію

Фото: в Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області зафіксували перший випадок підозри на малярію. За допомогою звернувся іноземець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, за медичною допомогою звернувся іноземець, який проживає у Світловодській територіальній громаді.

Оперчук додала, що чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, де й міг підхопити цю хворобу.

"Нині проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування", - пояснила головна санітарна лікарка регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з початку епідеміологічного сезону зареєстрували 12 летальних випадків захворювання грипом, що підтверджено методом ПЛР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницька область