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В Кіровоградській області сталась пожежа на заводі: загинув рятувальник

Фото: в Кіровоградській області сталась пожежа на заводі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 лютого, на території селища Власівка на заводі "Королівський смак" сталася пожежа. Загорілося складське приміщення та цех розливу готової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Державної служби надзвичайних ситуацій та мера Світловодська Андрія Малицького.

За даними Мальницького, під час виконання завдання загинув 29-річний вогнеборець, начальник караулу 17-ї Державної пожежно - рятувальної частини м. Світловодськ Віктор Діденко.

"Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині рятувальника.. Світла пам`ять про Віктора назавжди залишиться в серцях колег, друзів та знайомих", - додав мер.

Фото: Віктор Діденко (instagram.com/mal_it_sky)

Обставини події встановлюються

В ДСНС повідомили, що о 16:14 пожежу ліквідовано спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди.

Фото: в Кіровоградській області сталась пожежа на заводі (t.me/dsns_telegram) 

"Наразі стадія локалізації пожежі завершено, тривають роботи по повній ліквідації - розбір конструкції та завалів місця возгоряння", - додав мер.

Пожежі в Україні

Ми повідомляли, що в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк загинули дві малолітні сестри.

Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.

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ДСНС