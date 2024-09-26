У Кіровоградській області на полігоні інструктор побив солдата: ДБР розпочало розслідування

Що передувало

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що четверо українських військовослужбовців намагалися нелегально втекти за кордон. Одного з них застрелили, оскільки він чинив опір прикордонникам.

Також наприкінці серпня стало відомо, що з військової частини в Одеській області втекли троє ексв'язнів. За кілька днів їх знайшли та повернули назад.

На цьому тлі у оперативному командуванні "Південь" пообіцяли провести службову перевірку.

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