UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кіровоградській області на полігоні інструктор побив солдата: ДБР розпочало розслідування

Ілюстративне фото: інструктор побив курсанта у Кіровоградській області (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

У Кіровоградській області під час занять на полігоні одного з військових побив інструктор. Правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки стався конфлікт між одним з курсантів та інструктором.

"В результаті суперечки чиновник побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта госпіталізували до лікарні", - уточнили в ДБР.

Наступного дня правоохоронці відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень). Досудове розслідування продовжується.

Що передувало

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що четверо українських військовослужбовців намагалися нелегально втекти за кордон. Одного з них застрелили, оскільки він чинив опір прикордонникам.

Також наприкінці серпня стало відомо, що з військової частини в Одеській області втекли троє ексв'язнів. За кілька днів їх знайшли та повернули назад.

На цьому тлі у оперативному командуванні "Південь" пообіцяли провести службову перевірку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДБРВійна в Україні