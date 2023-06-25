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У Кіровоградській області в ДТП загинули троє підлітків: за кермом був п'яний поліцейський

Фото: у Кіровоградській області в ДТП загинули троє підлітків (t.me/kirgpua)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Кіровоградської області.

ДТП сталося в ніч на 25 червня поблизу селища Новгородка Кіровоградської області. За попередніми даними, за кермом автомобіля був нетверезий поліцейський одного з територіальних підрозділів.

Поліція повідомляє, що внаслідок інциденту загинули троє підлітків: двоє померли на місці події, ще одна дівчинка - у кареті "швидкої".

Обласна прокуратура уточнює, що авто Mercedes-Benz рухалося трасою Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя. Водій порушив правила дорожного руху, перевищив швидкість та злетів у кювет. За даними прокуратури, у салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів - випускників однієї із місцевих шкіл.

"У результаті аварії троє шістнадцятирічних дівчат загинули на місці події. Ще двоє пасажирів - хлопець, 2005 року народження, та дівчина, 2007 року народження - отримали тілесні ушкодження", - зазначають у прокуратурі.

За даними слідства, за кермом був сержант Кропивницького районного відділку поліції.

За даним фактом відкрили кримінальну справу, поліцейського затримали. Розслідування проводить ДБР.

Фото: у Кіровоградській області в ДТП загинули троє підлітків (t.me/kirgpua)

Нагадаємо, 10 червня у Київській області сталася смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще п'ятеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

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