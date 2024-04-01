У Кіровоградській області чоловік скоїв самогубство зброєю поліцейського: відкрито провадження

За попередніми даними, вночі 28 березня у Світловодську до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець погрожує скоїти самогубство.

Приїхавши на місце події, поліцейський наряд, спостерігаючи неадекватну поведінку чоловіка, викликав швидку допомогу. Після огляду медиків його мали доставити до психічної лікарні в обласному центрі.

Однак чоловік вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення він помер на місці.

Наразі працівники ДБР встановлюють всі обставини події, відкрито кримінального провадження за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України).

Також тривають судові експертизи та службове розслідування, за результатом яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.