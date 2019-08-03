В Кирилловке произошла стрельба

В Кирилловке Запорожской области в одном из развлекательных заведений произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что сегодня 3 августа около 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений между отдыхающими произошел конфликт, были слышны выстрелы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.

Установлено, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате чего в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба, в результате чего ранения получила девушка.

Также в Харькове на улице Молочной произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Так, неизвестный возле гаража подошел к мужчине и выстрелил в него, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла дело по факту "умышленное убийство". Подозреваемого разыскивают.