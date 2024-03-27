Киргизстан закликав громадян утриматись від поїздок до Росії після теракту

Міністерство закордонних справ (МЗС) Киргизстану закликало громадян утриматись від поїздок до Російської Федерації після нещодавнього теракту у "Крокус Сіті Холл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, звинувачення мігрантів з боку Росії посилили країні, особливо щодо трудових мігрантів з
У вівторок суд Росії залишив під вартою одного з чоловіків, який народився в Киргизстані, за обвинуваченням у наданні житла чотирьом підозрюваним терористам, які, зі свого боку, є вихідцями з Таджикистану.
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У п'ятницю, 22 березня, у Красногорську кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Пізніше силовики затримали чотирьох підозрюваних. Диктатор Володимир Путін, зі свого боку, заявив про нібито "причетність" України до теракту, оскільки терористи планували втекти до країни де було підготовлено "вікно".
Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.
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