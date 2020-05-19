В Киргизии установили причастность экс-президента к убийству спецназовца

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев причастен к убийству начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше в августе 2019 года. Экспертиза доказала, что остаток пули на бронежилете и одежде погибшего свидетельствует, что смертельный выстрел был совершен из оружия Атамбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Киргизии.

Сообщается, что в ходе следствия были проведены необходимые следственные мероприятия, в частности допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические и баллистические экспертизы.

"Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель - ред.) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший спецназовец - ред.) и покушению на убийство других потерпевших", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экспертиза доказала, что остатки пули на бронежилете и одежде погибшего свидетельствуют о том, что "выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД (винтовка), принадлежащей Атамбаеву".

Напомним, в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

В декабре прошлого года Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше.