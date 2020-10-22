На Кипре вводят комендантский час из-за коронавируса

Министр здравоохранения Кипра Костас Иоанну заявил, что в округах Лимассол и Пафос с 23 октября вводится комендантский час. Такое решение было принято в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Иоанну, комендантский час в округах будет введен до 9 ноября.

"Передвижения граждан запрещено с 23:00 до 5:00, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам, в аптеку или больницу и обратно, или в служебных целях при предъявлении соответствующей справки или доказательств", - сказал министр.

Он также добавил, что использование масок будет обязательным на всей территории, в том числе на открытых площадках.

Напомним, в Риме и всему Лацио с 23 октября вводят комендантский час в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

Кроме того, власти Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами из-за пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом.