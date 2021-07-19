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На Кипре протест против ограничений из-за коронавируса перерос в беспорядки

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Кипр, Понедельник 19 июля 2021 07:27
На Кипре протест против ограничений из-за коронавируса перерос в беспорядки Фото: на Кипре прошел протест против ограничений из-за COVID (rtbf.be)
Автор: Артур Родивилов

На Кипре участники демонстрации против ковид-ограничений и вакцинации от COVID-19 вечером воскресенья, 18 июля, устроили беспорядки. По сведениям полиции, после акции протеста около 2500 человек отправились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, где принялись бить окна в здании и подожгли несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Телекомпания сообщила, что полицейские в здании охраняли ее сотрудников. Представители Sigma TV осудили "трусливую атаку". Их поддержал президент Кипра Никос Анастасиадис, назвавший случившееся "ударом по демократии". Власти не допустят "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагируют на нарушения законодательства, предупредил глава государства.

Телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом Sigma TV уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений.

Несколькими днями ранее на Кипре был введен особый паспорт вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Этот документ необходим для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и иных магазинов. А вакцинацию от ковида расширили, теперь прививку разрешено делать и подросткам в возрасте 16-17 лет.

Напомним, более 63% взрослого населения получили одну дозу вакцины от коронавируса, тогда как 47,8 полностью вакцинированы.

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