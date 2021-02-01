На Кипре произошел взрыв в центре вакцинации от коронавируса

В пригороде Никосии (Кипр) вечером 1 февраля произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения. В результате взрыва никто не пострадал.

Об этом сообщил местное агентство Cyprus Mail.

Взрыв в медицинском центре в районе Латосия, который сейчас является пунктом вакцинации, прогремел около 19:30 по местному времени. Предварительно, причиной взрыва стали канистры с бензином.

Сейчас территория вокруг пострадавшего центра оцеплена правоохранителями. Полиция продолжит расследование инцидента завтра утром.

Напомним, недавно в Румынии произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. В результате пожара погибли люди.

Как писало РБК-Украина, причиной пожара в румынской больнице мог стать обогреватель, который принесла родственница одной из пациентов. Жертвами пожара стали по меньшей мере 5 человек.

Добавим, этот пожар в больнице для COVID-пациентов стал вторым за последние три месяца в Румынии. В ноябре горело отделение интенсивной терапии больницы в городе Пятра-Нямц.