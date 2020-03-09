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На Кипре подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

Новости » Общество     09.03.2020 - 19:03
На Кипре подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом

На Кипре подтвердили два случая инфицирования новым коронавирусом. Об этом сообщает CNA.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну выступит с заявлением для прессы в 18:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Кипр оставался последней страной Европейского союза, где не было инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 марта количество случаев заболевания коронавирусом в Европейском регионе составляет 9 358, из них 255 - летальные. Наибольшее количество больных зафиксировано в Италии - 5 883.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 8 марта в Украине не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Лаборатория не подтвердила наличие коронавируса в образцах 6 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также в образцах 14 человек, контактировавших с ними.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. По его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".

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