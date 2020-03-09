На Кипре подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

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Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом

На Кипре подтвердили два случая инфицирования новым коронавирусом. Об этом сообщает CNA.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну выступит с заявлением для прессы в 18:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Кипр оставался последней страной Европейского союза, где не было инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 марта количество случаев заболевания коронавирусом в Европейском регионе составляет 9 358, из них 255 - летальные. Наибольшее количество больных зафиксировано в Италии - 5 883.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 8 марта в Украине не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Лаборатория не подтвердила наличие коронавируса в образцах 6 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также в образцах 14 человек, контактировавших с ними.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. По его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".