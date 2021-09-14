На Кипре первую дозу COVID-вакцины получили 80% населения

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантела заявил, что 80% населения страны получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса. Обе дозы получили 76% жителей Кипра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald .

По словам министра, страна достигнет отметки в 80% людей, которые завершили курс вакцинации, в течение ближайших двух-трех недель. Минздрав планирует активизировать усилия по вакцинации, чтобы страна вступила в зимний сезон как можно более защищенной.

Министр отметил, что Кипр вошел в число тех стран Евросоюза, достигших или превзошедших цель по вакцинации, которая была установлена блоком.

По данным соцопросов, только 13% жителей Кипра не хотят вакцинироваться, или вообще против этого.