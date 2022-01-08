UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые на Кипре. Он является гибридом вариантов "Дельта" и "Омикрон", и получил название "Дельтакрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты". При этом, отметил ученый, у варианта есть такие мутации, как у "Омикрона".

Кострикис добавил, что в результате исследований удалось найти значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения "Омикроном". По словам ученого, у этого варианта было выявлено 30 мутаций, 10 из которых идентифицировали на Кипре.

Он также уточнил, что новый штамм исследователи назвали "Дельтакрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, из них 11 госпитализированы, а 14 - проходят лечение дома.

Напомним, в начале 2022 года во Франции обнаружили новый штамм коронавируса B.1.640.2.

Читайте РБК-Украина в Google News
КипрКоронавирусОмикрон