Кипр расширил список вакцин для въезда туристов: что нужно знать
Фото: Кипр расширил список вакцин для въезда туристов (Getty Images)
Туристы могут беспрепятственно путешествовать на Кипр при наличии COVID-сертификата. В частности, был расширен список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Кипр.
"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в список таких вакцин входят
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
- AstraZeneca-Covishield;
- AstraZeneca-SKBio.
Напомним, что Кипр ужесточил правила въезда для путешественников из Украины, невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.