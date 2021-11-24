Кипр планирует ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался бустером

По словам министра здравоохранения Кипра Михалиса Хаджипантела, начиная с 18 декабря - заканчивается действие паспорта вакцинации у тех людей, которые получили последнюю дозу вакцины ровно семь месяцев назад.

В то же время с 15 декабря посещать закрытые и открытые спортивные стадионы, театры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны смогут только лица от 12 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины.

В конце декабря ношение защитных масок в помещениях станет обязательным для всех возрастом от 6 лет. Все школьные рождественские мероприятия будут отменены.

Также дети в возрасте от 6 до 11 лет будут обязаны предъявлять справку о выздоровлении или ПЦР-тест для доступа к закрытым помещениям.