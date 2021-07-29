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Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев: что нужно знать

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Кипр, Четверг 29 июля 2021 10:28
Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев: что нужно знать Фото: Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. С этой недели невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

В частности, пассажиры, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.

Кроме этого, до получения результата (3 часа) гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Однако, по информации МИД, вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Напомним, недавно три страны Европейского Союза открылись для украинских туристов.

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