Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев: что нужно знать

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. С этой недели невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

В частности, пассажиры, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.

Кроме этого, до получения результата (3 часа) гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Однако, по информации МИД, вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.