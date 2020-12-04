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В Кипр будут пускать вакцинированных от COVID туристов без теста

Автор: РБК-Украина

Правительство Кипра приняло решение разрешить туристам, которые вакцинировались от коронавируса, въезжать на территорию страны без негативного ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года.

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Об этом сообщает Сyprus Mail.

"Ожидается, что измененный план действий еще больше усилит интерес авиакомпаний к осуществлению дополнительных рейсов на Кипр, улучшит связь и увеличит пассажиропоток", - заявил министр транспорта Янис Карусос.

Напомним, Великобритания стала первой страной мира, которая одобрила вакцину от коронавируса. Британское правительство зарегистрировало вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме того, в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие месяцы.

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Ранее сообщалось, что региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге назвал перспективы вакцин против COVID-19 феноменальными и заявил, что они потенциально могут изменить "правила игры".

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