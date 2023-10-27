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Кіпер футзального чемпіона України яскравим дублем за 24 секунди шокував Лігу чемпіонів

Оміш, П'ятниця 27 жовтня 2023 09:33
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Кіпер футзального чемпіона України яскравим дублем за 24 секунди шокував Лігу чемпіонів Фото: Олександр Сухов забив двічі за чверть хвилини (facebook.com/mnkolmissum)
Автор: Антон Федорців

Київський ХІТ здобув розгромну перемогу над хорватським "Ольміссумом" в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів 2023/24. Головним героєм став воротар столичної команди Олександр Сухов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, група 1

"Ольміссум" – ХІТ – 1:4

Голи: Кустура, 00:45 – Педяш, 36:24, 37:18, Сухов, 38:18, 38:42

Чемпіон України пропустив першим уже в дебюті, коли Кустура вчасно опинився на добиванні. Відігратися кияни зуміли лише після перерви. На старті другого тайму з льоту класно відправив м'яч у сітку воріт господарів.

Під завісу ж зустрічі стався ключовий епізод – нападник "Ольміссума" Секуліч отримав другий "гірчичник" за небезпечний підкат. Більшістю ХІТ скористався миттєво. Педяш оформив дубль, замкнувши дальню стійку після прострілу партнера.

Далі ж настав зоряний час Сухова. Хорвати пішли ва-банк і випустили ще одного польового замість голкіпера. Цей підхід став фатальним. Український воротар двічі брав удари атакувальної лінії "Ольміссума" та відразу ж влучно пробив у порожню рамку господарів – 1:4 у підсумку.

Завдяки перемозі ХІТ достроково гарантував собі путівку в елітний раунд Ліги чемпіонів. Компанію столичному колективу склав лісабонський "Спортінг" і той же "Ольміссум". Останній матч цієї стадії кияни зіграють 28 жовтня проти казахського "Аята".

До слова, раніше "Шахтар" зазнав поразки від "Барселони" в дебюті Пушіча.

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