Кинув гранату з вікна через шум сусідів: у Києві судитимуть чоловіка
У Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату з вікна своєї квартири через галасливих сусідів. Внаслідок вибуху були пошкоджені припарковані автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Інцидент стався у квітні цього року в Подільському районі столиці.
За словами правоохоронців, боєприпас вибухнув на даху припаркованого автомобіля Volkswagen, від вибухової хвилі також постраждало ще одне авто - Peugeot, що стояло поруч.
На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Поліцейські оперативно встановили, що до інциденту причетний 42-річний мешканець цього ж будинку. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.
Під час допиту затриманий пояснив свої дії тим, що йому заважав шум сусідів. У нього вилучили інші докази, які свідчать про незаконне зберігання вибухових речовин.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, серед статей: умисне вбивство, тілесні ушкодження, крадіжки та наркозлочини.
Наразі слідство за фактами хуліганства та зберігання бойового припасу, завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті справи.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Фото: у Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату з вікна своєї квартири через галасливих сусідів (facebook.com/UA.KyivPolice)
Вибухи гранати в Києві
Раніше РБК-Україна повідомляло про вибух гранати у Подільському районі Києва.
Також у Шевченківському районі столиці стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Внаслідок інциденту поранення отримала жінка.
В одній з багатоповерхівок у Святошинському районі через вибух гранати постраждали двоє чоловіків, а стався інцидент у ніч проти 28 квітня.
А от кількома днями раніше даного випадку вибух гранати у Голосіївському районі Києва призвів до фатальних наслідків - тоді загинув чоловік 1968 року народження. Попередні дані вказували на самогубство.
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