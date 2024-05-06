З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що з 4 травня в Україні скасовано статус "обмежено придатний" і залишається лише "придатний" та "непридатний".

Раніше ми писали, що в у Міноборони затвердили новий Розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до служби та впорядкували проходження служби обмежено придатними. З повним списком хвороб з якими звільняють від мобілізації - можна ознайомитися тут.

Також ми писали, що з 18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цієї дати, усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої дані.

Детальніше про те, які правила працюють вже зараз і що зміниться з новим законом, РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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