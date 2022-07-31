Ким подтвердил гибель Вадатурского во время обстрелов Николаева

"Николаев - Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская", - написал Ким.

Гибель Вадатурского

Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что сегодня, во время массированого за все время войны обстрела Николаева погиб Герой Украины и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", что о нем известно читайте здесь.

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