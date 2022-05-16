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Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных из-за вспышки COVID-19

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. Политбюро Трудовой партии Кореи вновь провело экстренное совещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе заседания Ким Чен Ын заявил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились "немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва" и "перевести работу аптек на круглосуточный режим".

В связи с чем лидер КНДР издал указ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии КНДР".

Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон".

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КНДР