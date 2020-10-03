ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ким Чен Ын отреагировал на болезнь Трампа

Автор: Инна Собора

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу послание сочувствия, пожелав ему всего наилучшего. Также он надеется, что Трамп быстро вылечится от коронавируса.

Самые читаемые новости

Об этом пишет Reuters.

Ким Чен Ын выразил сочувствие и передал "теплый привет" Трампу и его жене.

"Он (Ким, - ред.) искренне надеется, что они (Трамп и жена, - ред.) восстановятся как можно скорее. Он надеялся, что они обязательно преодолеют это", - говорится в сообщении.

Напомним, президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус Также заболела его жена Мелания.

Ранее сообщалось, что Трампу, который болеет коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампКоронавирус