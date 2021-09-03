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Ким Чен Ын об отказе от вакцины COVAX: Северная Корея борется с пандемией "в своем стиле"

Автор: Инна Собора

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил свой отказ от COVID-вакцины компании Sinovac в рамках инициативы COVAX. Он заявил, что его страна поборет пандемию "в своем стиле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время заседания политбюро в четверг Ким Чен Ын сказал, что официальные лица должны "помнить, что усиление профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которую нельзя ослаблять ни на мгновение".

Лидер КНДР "призвал полностью предоставить материальные и технические средства, необходимые для усиления профилактики эпидемий, повышения профессиональной квалификации и роли должностных лиц в области предотвращения эпидемий и дальнейшего совершенствования нашей системы профилактики эпидемий".

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи отказались принять около 3 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

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КНДРВакцинаКим Чен ЫнКоронавирус