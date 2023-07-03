Кількість жертв удару по Краматорську зросла: після поранення померла українська письменниця

Амеліна перебувала у лікарні Мечникова з тяжкими пораненнями. На жаль, рани виявилися несумісними із життям.

У PEN-клубі України повідомили, що жінка померла 1 липня. У заяві також уточнюється, що вони поширюють скорботну звістку лише коли про неї довідалися всі рідні Амеліної, та за їхньою згодою.

"Найближчим часом сім'я повідомить час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові", - йдеться у публікації.

Довідка

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. Вона письменниця та документаторка російських воєнних злочинів у правозахисній організації Truth Hounds.

Жінка працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. 2021 року вона стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженевського. Амеліна започаткувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

У Краматорську 27 червня Вікторія перебувала в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників у момент потрапляння до закладу російської ракети.

Вікторія Амеліна (фото: facebook.com)

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня ввечері вдарили ракетою по кафе в Краматорську, де знаходилася велика кількість людей. Також вони обстріляли приватний сектор села Біленьке.

Після закінчення розбору завалів та припинення рятувально-аварійних робіт після ворожої атаки в поліції та ДСНС повідомили про 12 загиблих та 65 поранених внаслідок удару окупантів. Наразі стало відомо вже про 13-ту жертву.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на такий теракт, підкреслив, що РФ заслуговує лише на поразку та трибунал.