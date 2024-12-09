Кількість жертв удару по Дніпропетровській області зросла: у лікарні помер ще один постраждалий

Кількість жертв російського удару по Дніпровському району 30 листопада зросла. У лікарні помер 63-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Він додав, що незважаючи на всі зусилля медиків, травми чоловіка виявилися несумісними з життям.
За інформацією Лисака, лікарі боролися за життя постраждалого під час російського удару чоловіка понад тиждень.
"Це вже п'ята жертва тієї атаки. Співчуття всім, хто втратив близьких", - повідомив він.
Ввечері 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району, що спричинило масштабні руйнування та загибель людей. Унаслідок атаки виникли три пожежі: загорілися багатоквартирний будинок, приватна оселя та приміщення магазину.
Повітряна тривога в області була оголошена о 17:21. Через 20 хвилин мешканці почули вибух. Згодом повідомили про займання трьох будівель.
Спочатку було зафіксовано три загиблих і 19 поранених, серед яких 11-річний хлопчик. Пізніше кількість жертв зросла до чотирьох, а постраждалих - до 21.
У багатьох були зафіксовані тяжкі травми, включаючи ушкодження органів і переломи.
Президент України Володимир Зеленський та місцеві посадовці засудили черговий акт терору, висловили співчуття родинам загиблих і запевнили, що винні будуть притягнуті до відповідальності.
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