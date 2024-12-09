Кількість жертв удару по Дніпропетровській області зросла: у лікарні помер ще один постраждалий

Кількість жертв російського удару по Дніпровському району 30 листопада зросла. У лікарні помер 63-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він додав, що незважаючи на всі зусилля медиків, травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

За інформацією Лисака, лікарі боролися за життя постраждалого під час російського удару чоловіка понад тиждень.

"Це вже п'ята жертва тієї атаки. Співчуття всім, хто втратив близьких", - повідомив він.

Російській удар по Дніпровському району 30 листопада

Ввечері 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району, що спричинило масштабні руйнування та загибель людей. Унаслідок атаки виникли три пожежі: загорілися багатоквартирний будинок, приватна оселя та приміщення магазину.

Повітряна тривога в області була оголошена о 17:21. Через 20 хвилин мешканці почули вибух. Згодом повідомили про займання трьох будівель.

Спочатку було зафіксовано три загиблих і 19 поранених, серед яких 11-річний хлопчик. Пізніше кількість жертв зросла до чотирьох, а постраждалих - до 21.

У багатьох були зафіксовані тяжкі травми, включаючи ушкодження органів і переломи.

Президент України Володимир Зеленський та місцеві посадовці засудили черговий акт терору, висловили співчуття родинам загиблих і запевнили, що винні будуть притягнуті до відповідальності.